Velvetgossip.it - Chiara Ferragni: “Ripartire da me mi ha dato forza, ho molto da condividere”

Leggi su Velvetgossip.it

Il 24 marzo 2025,ha lanciato una nuova iniziativa su TikTok, presentando una serie di video in cui offre consigli personali ai suoi follower. L’imprenditrice, che ha recentemente attraversato un periodo di sfide sia nella sfera personale che professionale, ha condiviso il suo messaggio in un video intitolato “Nuova rubrica sbloccata”. Con la promessa di rivelare molti aspetti della sua vita, ha esordito con la frase: “Ho così tante cose da dire e prima o poi in qualche modo le dirò”.Il messaggio diha deciso di approfittare di questo nuovo format per riflettere su esperienze recenti e su come affrontare le difficoltà. Nei giorni che seguono i compleanni dei suoi figli, Leone e Vittoria, ha parlato delle sfide dell’anno passato, che includevano la fine del suo matrimonio con Fedez e il controverso ‘Pandoro-gate‘.