News.robadadonne.it - Chiara Ferragni: “Ho tante cose da dire, prima o poi in qualche modo le dirò”

ha recentemente pubblicato un video su TikTok che, come spesso accade quando si tratta di lei, ha generato moltissimi commenti.Nella clip,esordisce dicendo “Posso dare un piccolo consiglio non richiesto?” e poi prosegue con una frase che molti hanno ipotizzato poter essere rivolta all’ex marito, Fedez.“Ho cosìdae,o poi, inle”. Da lìha proseguito con il suo discorso: “Quando la vita è un caos completo e sembra che tutto vada a rotoli, la cosa che più mi ha aiutato, quando non sapevo neanche da dove partire, è stato partire da me stessa”.Dopo la burrascosa separazione da Fedez, i presunti tradimenti venuti a galla e infine la “bomba” lanciata da Corona in Falsissimo, con la rivelazione di una storia che il rapper non avrebbe mai interrotto con Angelica Montini, confermata in parte dalla stessa, l’influencer ha deciso di mantenere un basso profilo, soprattutto chiedendo rispetto per i figli, Leone e Vittoria.