Dilei.it - Chiara Ferragni festeggia la figlia Vittoria in un hotel di lusso, il look seducente

Sono giorni di festa questi di fine marzo per, visto che entrambi i suoi figli sono nati in questo periodo dell’anno e, di recente, hanno celebrato i loro compleanni. L’influencer ha voluto raccontare le sue emozioni in questi giorni indimenticabili anche su Instagram con due dolci dediche per le persone più importanti della sua vita: Leone eLucia. Nei post social l’ex moglie di Fedez ha fatto i suoi migliori auguri ai figli, ricordando la loro nascita.Ma perre al meglio il giorno più importante dell’anno dei due piccoli di casa,ha organizzato una festa condivisa da entrambi i bambini, con palloncini e decori sia rosa che blu. MaLuciaè statata anche con un pranzo in undimilanese, dove una meravigliosa tavolata, decorata da rose rosa, ha accolto gli ospiti dell’imprenditrice digitale.