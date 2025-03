Velvetgossip.it - Chiara Ferragni annuncia una conferenza: “Ho molte cose da condividere”

, imprenditrice digitale di fama mondiale, ha recentemente condiviso un messaggio significativo con i suoi follower su TikTok, rivelando che si avvicina un momento cruciale per la sua vita. Dopo un periodo di difficoltà sia sul piano personale che professionale, caratterizzato da eventi come la fine del suo matrimonio con Fedez e il controverso ‘Pandoro-gate‘,ha espresso la necessità di comunicare la sua verità. “Ho così tanteda dire e prima o poi in qualche modo le dirò”, ha affermato nel video, lasciando intendere che ci sono sviluppi in arrivo.Riflessioni e consigli praticiTra i compleanni dei suoi figli Leone e Vittoria,ha riflettuto su come affrontare le sfide dell’ultimo anno. Ha condiviso con i suoi fan consigli pratici per ritrovare il benessere, sottolineando l’importanza di concentrarsi su piccole azioni quotidiane che possono portare a un miglioramento della propria vita.