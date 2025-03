Velvetgossip.it - Chiara Ferragni annuncia un incontro: “Ho molto da condividere”. Ecco i dettagli

, imprenditrice digitale di fama internazionale, ha recentemente condiviso un messaggio significativo con i suoi follower, dopo un periodo caratterizzato da eventi turbolenti sia nella sfera personale che in quella professionale. Con un video pubblicato su TikTok, laha lasciato intendere che sta per rivelare importantisulla sua vita, affermando: “Ho così tante cose da dire e prima o poi in qualche modo le dirò”. Questo annuncio arriva in un momento delicato, in cui la sua vita è stata al centro dell’attenzione mediatica.Riflessioni e consigli diNei giorni che hanno preceduto i compleanni dei suoi figli, Leone e Vittoria,ha riflettuto su come ha affrontato le sfide dell’ultimo anno, che include il termine della sua relazione con Fedez e la controversia nota come ‘Pandoro-gate‘.