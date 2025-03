Velvetgossip.it - Chiara Ferragni annulla gli impegni lavorativi per malessere: «Ho solo 37 di febbre»

Negli ultimi due giorni,, l’imprenditrice digitale di fama mondiale, è rimasta confinata nella propria abitazione a causa di una sindrome influenzale. Dopo aver condiviso su Instagram alcuni scatti in cui manifestava il suo, oggi ha fornito un aggiornamento ai suoi follower riguardo al suo stato di salute. In un video pubblicato nelle Instagram Stories, ha dito: «Ciao guys, è da ieri pomeriggio che sono k.o., di colpo mi è venuto mal di gola e sintomi influenzali, tipo male a tutto il corpo. Non riesco quasi a stare in piedi. Mi sento come se avessi 40 di, ma ho 36.5, 37 massimo».e l’influenza: aggiornamenti sulla saluteLaha comunicato di aver dovuto rinunciare a numerosiprofessionali a causa della sua condizione. Ha espresso il desiderio di riprendersi rapidamente, poiché aveva programmato una serie di appuntamenti di lavoro per il giorno successivo: «Spero di riprendermi, domani ho mille cose di lavoro, oggi le ho dovute cancellare tutte».