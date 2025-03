Donnapop.it - Chi la fa l’aspetti, caro Fabrizio Corona: che figuraccia, fischiato e preso in giro da tutti, ecco i fatti

Leggi su Donnapop.it

è tornato a far parlare di sé, ma questa volta non per motivi positivi (e quando mai?). Il suo ritorno sul palco, ospite del programma Peppy Night di Peppe Iodice, si è trasformato in un vero e proprio boomerang. Non solo non è riuscito a conquistare il pubblico, ma ha subito una contestazione clamorosa che lo ha ridicolizzato davanti a.Il comportamento dell’ex paparazzo e le sue recenti polemiche hanno fatto sì che la sua figura fosse oggetto di disprezzo e fischi.cosa è successo in una serata che hauna piega imprevista persi riempie di ridicolo:a teatroDurante la sua partecipazione allo show,ha cercato di sedare i fischi del pubblico con alcune battute, ma il suo tentativo è stato un fallimento. Quando ha chiesto un applauso, ha ricevuto solo pochi applausi e risate sarcastiche, oltre a numerosi fischi.