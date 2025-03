Gamberorosso.it - Chi ha paura della lotta di classe a tavola? Basta toccare Cracco per capirlo

Mi fa sorridere vedere come, per una passata di pomodoro versata su un tavolino in Galleria, si mobiliti all’istante lo stuolo di giornalisti pronti a difendere l’onore di Carlo. A quanto pare, l’indignazione funziona a geometria variabile: silenzio quando si scopre che in Italia oltre 3 milioni di persone vivono in condizione di insicurezza alimentare (dati Coldiretti su fonte Istat), ma scandalo nazionale se qualcuno disturba la colazione di lusso in centro a Milano.Eppure dovrebbe essere chiaro a chiunque che l’azione di Ultima Generazione non è un attacco personale, né un tentativo maldestro di criminalizzare l’alta cucina. È una protesta simbolica - come ci hanno detto loro stessi in questa intervista - pensata per accendere i riflettori su un tema più ampio e profondamente politico: l’accesso al cibo buono, sano e giusto come questione di disuguaglianza sociale.