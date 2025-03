Metropolitanmagazine.it - Chi era il marito di Wilma De Angelis, Gianni: “Ho lasciato la tv per il troppo dolore”

, morto nel 2022, era il compagno diDe. Non si sa molto dell’uomo, se non dai racconti della cantante e conduttrice televisiva. La coppia è stata insieme per ventisei anni, anche se non è mai convolata a nozze. La conoscenza è avvenuta nel 1994. Lui, dieci anni in meno di lei (54 contro 64), era vedovo e con un figlio. Lei invece aveva da tempo interrotto la storia travagliata con Little Tony. È così che hanno trovato un loro equilibrio insieme.Chi era, ildiDeDel suo compagno di vita conosciamo solo il nome,, e che era più giovane di lei di 10 anni, ildiDeè venuto a mancare nel 2022. A raccontarlo era stata proprio lei nel corso di una delle sue ospitate a Verissimo, da Silvia Toffanin: “Pur, cinque mesi fa, mi ha lasciata molto sola”.