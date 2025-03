Metropolitanmagazine.it - Chi era il marito di Valeria Fabrizi, Tata Giacobetti: “Quando l’ho incontrato non mi era simpatico”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

e ilhanno vissuto una lunghissima storia d’amore, coronata nel 1964 con la celebrazione del matrimonio e impreziosita un anno dopo, nel 1965, dalla nascita della figlia Giorgia. La coppia è sun esempio di profondo amore, durato sino al 1988, anno della morte del cantante. Lei l’ha spesso affettuosamente ricordato in numerose occasioni, come nel corso di un’intervista a Oggi è un altro giorno nel 2023,descrisse il loro primo incontro: “non mi era. È stato Tognazzi a presentarmelo: lui era molto composto e, al contrario di tutti gli altri, non mi corteggiava“. Galeotto fu poi un viaggio durante il quale sbocciò l’amore, sino alla decisione didi invitarla fuori a cena, che lei descrisse come “bellissima“.