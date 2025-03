Chi è Thepaintedxola | il Cane nudo messicano dipinto come nel “giorno dei morti” e la polemica sull’artistic grooming

Leggi su Fanpage.it

Quetzalli è una femmina di Xoloitzcuintle che la sua umana di riferimento, Valentina Pinci, ha deciso di colorare"perché le persone dicevano sempre che è brutta". Le immagini stanno facendo il giro del mondo ma in tanti criticano la donna per aver strumentalizzato un animale la cui razza ha una storia antichissima. Il fenomeno dell'artistic, però, è sempre più in ascesa e del benessere dei pet poco se ne parla.