Chi è lo chef Ernesto Iaccarino

In cucina come nella vita, a volte gli ingredienti migliori sono quelli inaspettati. E così, mentre i riflettori del gossip cominciano a illuminare la figura affascinante di, la domanda che ci poniamo è semplice ma inevitabile: chi è davvero loche avrebbe rubato il cuore di Elisa Isoardi?: una dinastia che sa di Mediterraneo, classe 1970, è l’anello più contemporaneo di una catena di talento e passione che parte dal 1890. Il nome non è scelto a caso: Don Alfonso 1890, il celebre ristorante di famiglia a Sant’Agata sui Due Golfi, racchiude più di un secolo di storia gastronomica. Tutto nasce con Alfonso Costanzo, il bisnonno che ha dato inizio a un’avventura che oggi si muove tra le stelle Michelin e gli orizzonti internazionali.