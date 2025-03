Superguidatv.it - Chi è la quarta finalista del Grande Fratello 2025? In finale Helena Prestes, eliminata Shaila Gatta

Nella puntata del 24 marzodelè stata proclamata ladi questa edizione. La modella brasiliana ha ottenuto il 52,222% dei voti nel televoto battendo Chiara Cainelli eè ladel, 34 anni, è una modella brasiliana nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile. Prima di entrare nella casa delsi è fatta conoscere dal pubblico italiano durante una vecchia edizione de L’Isola dei Famosi dove ha datoprova di coraggio e forza. Nella casa del GF ha sicuramente conquistato il cuore del pubblico per la sua schiettezza e sincerità che le hanno permesso con un percorso tortuoso e non semplice di conquistare la, infatti, è diventata ladel2024battendo la “rivale”e Chiara Cainelli.