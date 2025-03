Superguidatv.it - Chi è in finale al Grande Fratello 2025? Ecco chi sono i finalisti

Ladelè ormai alle porte e il pubblico è impaziente di scoprire chi si contenderà la vittoria. Dopo settimane di nomination, sorprese e colpi di scena, il cerchio si stringe intorno a pochi concorrenti: ma chidel? Scopriamo insieme i nomi, i percorsi e le curiosità sui protagonisti dell’ultima fase del reality più seguito d’Italia.Chi è inal? Tutti iDopo mesi di emozioni, strategie, lacrime e sorrisi, ilè giunto alle battute finali. La Casa più spiata d’Italia ha visto entrare e uscire decine di concorrenti, ma solo in quattroriusciti a conquistare un posto in, superando televoti serrati e conquistando l’affetto del pubblico. Idi questa edizioneLorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma e Helena Prestes: personalità diverse, percorsi unici, ma tutti con una cosa in comune: il sogno di vincere.