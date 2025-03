Notizie.com - Chi è il premio Oscar Hamdan Ballal, regista picchiato e arrestato in Cisgiordania: “Sto morendo”

, uno dei registi palestinesi del film documentario vincitore dell’No other land, è statoedda coloni israeliani in.Chi è ilHamdan Ballal,in: “Sto” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comA rendere noto il tremendo episodio alcuni colleghi e altri testimoni dell’accaduto, tra cui diversi attivisti. Basel Adra, un altro, ha raccontato che i coloni hanno attaccato ripetutamente il villaggio di Ballal, Susiya, da quando è tornato dagli.Ilè statoinsieme ad altri due palestinesi. Sarebbero attualmente detenuti in una base militare: l’avvocato Lea Tsemel non è ancora riuscita a parlare con lui. Stando al racconto di Adra, due dozzine di coloni, alcuni mascherati, altri armati, altri in uniforme israeliana, hanno attaccato il villaggio.