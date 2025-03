Ilgiorno.it - Chi è il “Grande Capo” della cocaina che comandava 67 affiliati: tre case, il call center della droga e lo spaccio gestito come una multinazionale

Milano – Era chiamato il “” da amici e sottoposti. Un uomo che con pazienza e precisione, quasiil Gus Fringpopolare serie Breaking Bad, era riuscito a costruire una macchina spietata e meticolosa con un solo fine: spacciarein Nord Italia. Usandocentro Varese, aveva messo in piedi una struttura piramidale che somigliava più a unache a un’organizzazione criminale: ha reclutato 67al suo servizio e per anni hail traffico nei minimi dettagli. Finché il 12 giugno 2014 la Divisione anticriminepolizia di Stato di Varese non è riuscito ad arrestarlo. Ora gli agenti varesotto sono riusciti in un secondo colpo: il 20 marzo gli hanno sequestrato beni per oltre 300 mila euro. Organizzazione meticolosa La “base” delloLa mascheranormalità La scia di denaro: un patrimonio da 300 mila euro Organizzazione meticolosa Il boss, di origine albanese, è stato condannato più volte per reati legati allae ora l’operazione di polizia ha sollevato l’ennesima polvere su una rete didie hashish ben radicata in tutte le province lombarde e in alcune aree dell’Emilia Romagna.