Tvpertutti.it - Chi è Cosimo Dadorante di Uomini e Donne: corteggiatore di Tina avvistato con un'altra

Leggi su Tvpertutti.it

è undiCipollari. Protagonista del trono Over, ha conquistato il cuore dell'opinionista del dating sentimentale di Maria De Filippi facendo regali anche molto costosi. Originario di Brindisi, è pieno di interessi, ha una società immobiliare e ama viaggiare. Non a caso, consono stati a Parigi. Nelle ultime ore, però, il cavaliere del parterre maschile sta facendo molto discutere. In particolare, una segnalazione sul suo conto ha alimentato non poco il chiacchiericcio circa la sua poca serietà nei confronti del programma e della Cipollari.'tradisce'con un'donnaLa segnalazione sul conto diMinopotrebbe mettere in discussione il suo percorso a UeD, scatenenado l'ira funesta diCipollari.