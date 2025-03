Chi è Apollo, lo splendido Alano protagonista di "The friend" il film con Naomy Watts e Bill Murray

Leggi su Fanpage.it

"The Friend" è la trasposizione sul grande schermo del romanzo omonimo di Sigrid Nunez, giudicato tra i migliori 100 libri del XXI° Secolo dal New York Times. E' la storia di amicizia tra unarlecchino e una scrittrice cui è stato lasciato in affidamento dal suo mentore e migliore amico che si è suicidato. Un racconto di lutto e rinascita attraverso la relazione unica che si crea con un cane.