Che faccia tosta tirare in ballo Falcone per fini politici!

A vedere la foto del magistrato Giovanniin una locandina col simbolo del partito di Forza Italia, mi viene da “lanzare” (lo dico in dialetto palermitano così il signor Marcello Dell’Utri capirà benissimo il senso), per il resto d’Italia significa vomitare. Evidenziare il nome diper motiviè un’autentica ignominia, considerando che i padri fondatori di Forza Italia, furono Marcello Dell’Utri e Silvio Berlusconi. Nella citata locandina, addirittura viene riportata la frase “La lezione inascoltata disulla separazione delle carriere”. Cheinper!E allora perché non citano nelle loro locandine quel che disse nel 2003 l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi verso i magistrati? Ebbe a dire: “I giudici sono matti, sono mentalmente disturbati, hanno turbe psichiche e sono antropologicamente diversi dalla razza umana”.