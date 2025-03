Che cosa era quella spirale blu apparsa in cielo, le segnalazioni nel Nord Italia – Il video

Leggi su Open.online

Una stranaluminosa di colore blu èinla sera del 24 marzo. Gli avvistamenti sono avvenuti prevalentemente nele in diverse zona d’Europa, spesso rilanciati sui social su cui quasi nessuno all’inizio aveva colto di chesi trattasse, alimentando un suggestivo alone di mistero.March 24, 2025 Che cos’è lablu innon nasconde però alcun mistero. Come ha spiegato all’Ansa Paolo Volpini, menbro dell’Unione astrofilini, quel segno inè stato causato da «un razzo Falcon 9 di SpaceX, lanciato alle ore 18.48ne». Il razzo era partito dalla base di Cape Canaveral in Florida, per portare in orbinba una missione segreta del National Reconnaissance office americano, che appartiene al ministero della Difesa.