Ilveggente.it - Che birbante Berrettini: lo voleva tenere nascosto

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, le bugie hanno le gambe cortissime: ha mentito, ma è stato scoperto alla velocità della luce. Ecco cosa è successo di preciso.Probabilmente si sarà accorto di aver calcato troppo la mano. E di aver fatto passare, soprattutto, un messaggio diverso da quello che intendeva diffondere. Ma Matteoha fatto giusto in tempo, per fortuna, a ritrattare e ad invertire la rotta. A far sapere che parte delle tante cose che ha detto durante il podcast Tintoria erano state esasperate per goliardia.Che: lo(AnsaFoto) – Ilveggente.itCome le riflessioni sul padel, per esempio, sport del quale non era sembrato, al cospetto di Daniele Tinti e Stefano Rapone, un grande fan. Aveva sottolineato, tanto per cominciare, che i tennisti non erano particolarmente contenti del fatto che la Federazione avesse accolto sotto la sua “egida” anche lo sport cugino del tennis.