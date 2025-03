Chat Vance | odio salvare ancora l' Europa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.33 "Non sopportodi nuovo l'", "condivido pienamente il tuoper il parassita europeo,è patetico".E' lo scambio di messaggi tra il vicepresidente Usa JDe il Segretario alla Difesa Hegseth, riportati dal caporedattore dell'Atlantic, Goldberg, che ha fatto sapere di essersi ritrovato per errore in una, altamente classificata, tra il capo del Pentagonoe funzionari di primo piano. Immediata la reazione di GB: "Lavorato a stretto contatto Usa per sicurezza". "Contributo" Londra a raid anti-Houthi.