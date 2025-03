Chat sullo Yemen. L'assurda risposta di Pete Hegseth e la verifica di Community Notes scomparsa

Leggi su Open.online

«Nessuno ha mandato messaggi con i piani di guerra». Questa è stata ladel sottosegretario alla Difesa degli Stati Uniti,, in merito allasul bombardamento dello, in cui per errore era stato incluso il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Di fatto, rispondendo alle richieste di un commento sulla vicenda, il sottosegretario ha preferito attaccare il giornalista descrivendolo come se fosse un bugiardo seriale, ma c’è un problema: persino Donald Trump ha confermato l’errore commesso dai suoi, ammettendo l’esistenza dellasu Signal e la presenza del giornalista al suo interno.La dichiarazione diè stata rilasciata il 24 marzo 2025 davanti alle telecamere di Fox News. Il video è stato pubblicato anche dall’account X DOD Rapid Response del governo americano.