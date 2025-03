Lapresse.it - Chat su piano di guerra, il Regno Unito replica a Vance: “Non siamo scrocconi”

Ilconferma il proprio impegno accanto agli Stati Uniti e ai partner internazionali per garantire stabilità e sicurezza nella regione del Medioriente. A dichiararlo è stata una portavoce di Downing Street, interpellata dopo la rivelazione, da parte del Guardian, di uno scambio riservato tra alti funzionari americani, finito per errore nelle mani di un giornalista.Nel messaggio, il vicepresidente statunitense JDavrebbe espresso apertamente il proprio malcontento per il coinvolgimento degli Stati Uniti in operazioni di supporto all’Europa, affermando di “odiare” il dover “aiutare di nuovo l’Europa”. Un commento che, secondo quanto riportato, sarebbe stato condiviso anche dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth.L’impegno delPur senza entrare direttamente nel merito delle affermazioni americane, la portavoce di Downing Street ha sottolineato il continuo impegno delnelle operazioni militari congiunte.