Chat su piani guerra Usa contro Houti, giornalista Goldberg: "Credevo fosse una bufala"

Parla Jeffrey, ilinserito per sbaglio in unasuiUsagliin Yemen. “Ho capito solo sabato che nonunae che in realtà ero stato erroneamente inserito in unacon i responsabili del Principals Committee, essenzialmente i leader del Consiglio di Sicurezza Nazionale, compreso il capo della Cia”, ha dichiarato in un’intervista ad Abc Jeffrey, direttore di The Atlantic, accidentalmente inserito in unasu Signal in cui alcuni membri dell’Amministrazione Trump stavano discutendo iper gli attacchii ribelliin Yemen.Tra i membri della, anche il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Sarebbe stato proprio quest’ultimo ad aggiungere il reporter nella conversazione.