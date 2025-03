Calciomercato.it - Champions o addio: l’ex Juve al posto di Giuntoli

Dopo l’esonero di Thiago Motta, ora c’è il Football Director nel mirino: salvo solo con il quarto, c’èbianconeroNuovo capitolo, sperando che possa portare i risultati sperati. Via Thiago Motta, dentro Igor Tudor alla ricerca di unantinità che possa fare da esempio ai calciatori.aldi(LaPresse) – Calciomercato.itLantus ha deciso di voltare pagina e, dopo aver dato il benservito alBologna, ha voluto il croato alla guida della squadra per queste ultime nove partite di campionato e per il Mondiale per club (salvo nuovi ribaltoni). Una scelta che non sarà però l’unica attuata dalla società per provare a reagire.Ecco allora che la proprietà ha fissato la lente d’ingrandimento su Cristiano: il Football Director è criticato per il mercato sbagliato di quest’estate con acquisti costosi che non hanno fatto fare il salto di qualità alla squadra.