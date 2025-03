Champions League 2024 25 Reggio Emilia ai quarti di finale | Aliaga Petkimspor battuta 77-70

Leggi su Sportface.it

Serviva vincere per raggiungere l’obiettivo senza guardare gli altri risultati. La Pallacanestro Reggiana non solo l’ha fatto, ma si è anche goduta una prestazione di spessore. Al PalaBigibatte 77-70 la formazione turca dell’e si qualifica aididi. La posta in palio era alta, ma gli uomini di coach Dimitris Priftis non hanno tradito le aspettative, lasciando gli ospiti in vantaggio solamente per due minuti di gioco.Alla vigilia del match Priftis era stato chiaro: “Non concedere troppi rimbalzi d’attacco”. Su questo fondamentale le statistiche premiano i turchi (6-9), ma a parte uno sbandamento a metà del primo quarto, la Reggiana controlla bene il gioco. Sul 14-16 i padroni di casa mettono il turbo e stampano a referto un mini-parziale di 7-0, inferiore solo al 12-0 a cavallo tra secondo e terzo quarto.