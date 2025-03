Ilrestodelcarlino.it - Cesare Alberti, bomber sfortunato. “Forte come Schiavio, un talento”

Bologna, 25 marzo 2025 – Undevastante e sfortunatissimo, volato via da questa terra poco più che ventenne. La storia di, attaccante dei rossoblù degli anni Venti, proveniente dalla ‘nidiata’ di cui faranno parte i campioni che poi vinceranno il primo scudetto rossoblù (1925) merita di essere riscoperta. Una vicenda che contiene tutti gli ingredienti per appassionare: ilcristallino di un giocatore capace di segnare 32 gol in 45 partite, la forza di sapersi rialzare da un’operazione al menisco, la prima effettuata ad un atleta in Italia, un tragico amore e una fine prematura. Tutto questo lo potrete ascoltare dalla viva voce del giornalista ed esperto di sport, Marco Tarozzi, nella puntata di oggi de ‘Il Resto di Bologna’, il podcast della nostra redazione.