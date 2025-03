Ilgiorno.it - Cernusco, emozione e orgoglio. Il Gelso d’oro a Zacchetti

Leggi su Ilgiorno.it

alla Casa delle Arti per ild‘oro a Ermannoe agli altri benemeriti. Sul palco del teatro sfila l‘eccellenza di, dal cantante lirico Gianluca Buratto, alle famiglie dei disabili di Impronte Diverse. È stato uno dei momenti più attesi della Fiera di San Giuseppe, guastata dalla pioggia, ma non la cerimonia che ogni anno premia i grandi: chi si è distinto, nelle arti, nel lavoro, nel sociale, nello sport. In ogni ambito vita. Cinque i prescelti per l‘edizione 2025, a cominciare dal sindaco scomparso nel luglio scorso dopo un tumore a soli 52 anni. Il sorriso, la fascia tricolore sulla spalla, la sua foto proiettata sullo schermo ha fatto vibrare la sala. "Aveva una grande capacità di ascolto - la vice Paola Colombo ha scandito la motivazione con le lacrime agli occhi - di essere inclusivo, di farsi carico delle esigenze dei singoli a cui rispondeva con azioni che andavano a beneficio dell’intera comunità.