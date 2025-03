Ilgiorno.it - Cernobbio, per dieci anni non segnala i nominativi dei clienti del suo hotel: denunciato albergatore

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 marzo 2025 – Per oltre, dal 2004, non ha comunicato alla Questura idegli ospiti del suo. Una procedura obbligatoria per i gestori, attraverso il portale “alloggiati web”, che consente di individuare persone sottoposte a provvedimenti o ricercate. E’ stato scoperto dalla Divisione di Polizia Amministrativa, che hail responsabile, un comasco di 54, per aver violato le disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza relativamente alle comunicazioni obbligatorie alle autorità. La mancata comunicazione deiè emersa durante lo sviluppo della pratica di regolarizzazione della struttura alberghiera, verifica richiesta proprio dal legale rappresentante dell’attività. Dalle risultanze in archivio, la struttura non risultava registrata né con la partita iva né con gli indirizzi comunicati: nonostante fosse in piena attività, l’albergo era di fatto sprovvisto delle credenziali necessarie previste dalla normativa.