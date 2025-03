Ilfattoquotidiano.it - Cerignola, rubano un’auto in pieno giorno in poco più di 2 minuti: nessuno interviene. Il video del colpo

Un furto d’auto intra l’indifferenza generale: è quanto accaduto a, in provincia di Foggia. Ildell’incredibile mossa ha fatto rapidamente il giro del web: i malviventi, nella mattinata di lunedì 24 marzo, hanno rubato l’auto incentro, riporta l’Immediato, non lontano dal distretto sociosanitario in una strada trafficata.I ladri, almeno tre secondo il, consi avvicinano a un’altra parcheggiata e, incuranti dei testimoni, dopo aver armeggiato sotto l’auto in sosta e dopo una spintarella finale per rimettere il mezzo in carreggiata filano via. Il tutto si consuma intempo, meno di tresecondo le immagini circolanti online.La clip ha suscitato indignazione non solo tra i cittadini: il sindaco Francesco Bonito e l’assessora alla sicurezza e allo sport, Teresa Cicolella, si sono rivolti al ministero dell’Interno, alla Prefettura e alla Questura con una lettera, chiedendo alle istituzioni di intervenire per arginare il fenomeno ormai arcinoto alla cittadinanza.