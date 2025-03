Cerca l’amore ma è fidanzata Uomini e Donne la bellissima in love con il calciatore

Leggi su Caffeinamagazine.it

senza pace, Deianira Marzano ha condiviso tra le storie del suo account Instagram subito dopo la fine delle riprese di questo lunedì. “Una corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con unspagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c’è del tenero”, si legge nel messaggio che l’influencer ha pubblicato in queste ore.>> “Tra noi è finita, fattene una ragione”., la coppia rompe in studioL’esperta di Gossip ha anche fatto il nome del giocatore di calcio con cui Ferrara si starebbe sentendo in questo periodo: “Dovrebbe essere Eric Garcìa Martret del Barcellona”. Al momento di tutti questi rumor non esistono prove, quindi vanno presi con le pinze almeno finché non verranno confermati o smentiti dai diretti interessati.