Ilgiorno.it - Cento nuovi alberi e duemila metri quadrati di verde: ecco il progetto green del Policlinico di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 25 marzo 2025 – "Immergersi nella natura in pieno centro urbano e sentirsi subito meglio: intorno a quest’idea ecosostenibile di cura ildirinsalda il suo secolare legame con la città presentando ilon the ground” che mette le prime radici proprio in occasione della Festa del Perdono”. Con queste parole è stato presentato oggi l'intervento di riqualificazione paesaggistico-ambientale, da quasidia terra e 100. Ilon the ground” Il- illustrato questa mattina alla presenza del sindaco diGiuseppe Sala e del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana - prevede infatti la ridefinizione dei percorsi pedonali e automobilistici, tramite il posizionamento di filari di vegetazione e la depavimentazione di oltre 3.