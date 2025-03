Linkiesta.it - C’è AI in cucina

L’Intelligenza Artificiale sta ridefinendo il nostro modo di pensare e anche nel settore della ristorazione potrebbe essere un utile strumento da utilizzare per rendere meno impattanti sul fronte del personale alcune operazioni automatizzabili, lasciandone altre nelle mani – o forse faremmo meglio a dire nell’empatia e nella passione – degli esseri umani, che avrebbero più tempo per occuparsi, per esempio, della creatività e del rapporto con il cliente. Ma come può l’AI aiutare questo settore? Per esempio introducendo innovazioni che spaziano dall’automazione delle cucine alla personalizzazione dell’esperienza del cliente. Ma se da un lato queste tecnologie promettono efficienza e sostenibilità, dall’altro sollevano preoccupazioni legate alla perdita di posti di lavoro e alla standardizzazione della creatività culinaria.