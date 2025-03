Justcalcio.com - CdS – “Alexander Arnold a un passo dal Real”

2025-03-25 15:23:00 Arrivano conferme dal CdS:è ormai a undalMadrid. Il terzino inglese è pronto a trasferirsi in estate alla corte dei blancos, una volta scaduto il suo contratto con il Liverpool. Le ultime notizie arrivano dall’Inghilterra: secondo quanto riportato da talkSPORT, il giocatore avrebbe accettato la proposta del club spagnolo. Firmerebbe un contratto quinquennale. Un nuovo terzino per Ancelotti:a unClasse 1998, Trentandrebbe a rafforzare la difesa a disposizione delMadrid. Proprio nel ruolo di terzino destro in questa stagione ci sono state delle difficoltà per Ancelotti, dato l’infortunio di Carvajal e il conseguente adattamento di Valverde. Il terzino inglese rappresenterebbe così un innesto di assoluto valore per il ruolo.