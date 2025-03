Game-experience.it - CD Projekt RED sta collaborando con Scopely per l’adattamento di un’IP

CDRED, celeberrimo studio polacco a cui dobbiamo The Witcher e Cyberpunk 2077, ha annunciato una collaborazione conper lo sviluppo di un nuovo gioco basato su una delle sue proprietà intellettuali. L’annuncio è arrivato durante l’ultima conferenza finanziaria dello studio polacco, ma al momento non sono stati forniti dettagli sul franchise coinvolto o sulle caratteristiche del progetto. Questa mossa suggerisce un’espansione delle strategie dell’azienda con sede in Varsavia, che potrebbe portare una delle sue amate IP nel mercato mobile o su piattaforme alternative.VGC ricorda che, gigante del settore mobile, è noto per aver sviluppato titoli di grande successo come Monopoly Go e ha recentemente acquisito la divisione giochi di Niantic, lo studio responsabile di Pokémon Go.