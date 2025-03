Dilei.it - Caterina Balivo a La Volta Buona racconta Raffaella Carrà: “Quel gesto indimenticabile per sua madre”

Leggi su Dilei.it

ha riportato alla luce un momento potente e toccante della televisione italiana durante una nuova puntata de La. Un ricordo che parla di amore, rispetto e dignità, e che ha come protagonista una donna. Il racconto arriva in un giorno speciale, in cui si celebra un’altra grande icona della musica. E proprio tra immagini d’archivio e parole sincere, si riaccende la memoria di unche ha fatto la storia.Lo sfogo di: “Mianon si tocca”Complice il compleanno di Mina – 85 anni festeggiati con un tributo speciale alla regina della musica italiana – la puntata si è trasformata in una celebrazione dell’arte e del carattere delle grandi donne dello spettacolo. E proprio durante questo omaggio,ha aperto una finestra toccante su una vicenda poco ricordata ma fondamentale per comprendere l’anima di: lo sfogo in diretta per difendere ladagli attacchi del gossip.