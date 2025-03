Ilrestodelcarlino.it - Catastrofe nelle zone del laghi?. No, soltanto due esercitazioni

Chi passeggiava lo scorso fine settimane al Parco del Gelso e intorno al Lago della Vecchia Fornace dei mattoni avrà pensato che c’era un’emergenza in corso. Per fortuna erasimulta. Quelle che sono anda"te in scenadue ’location’ citate sono state, per quanto riguarda il Lago della Fornace, una vera e propria prova d’esame per i nuovi volontari. "Il lago – spiega il Comune – è stato scelto quale teatro dell’esame teorico e pratico conclusivo del corso ATP 2025: con il quale l’associazione regionale VAB Emilia Romagna e VSM Volontari Soccorso in Mare di Rimini hanno abilitato nuovi volontari ad operare in supporto agli enti preposti in ambiti dove è prevalente il rischio acquatico". Si è trattato dello step finale di un serrato percorso formativo durato due mesi, completato brillantemente da tutti i partecipanti: in venti, entro la fine dell’anno, saranno ufficialmente nuovi soccorritori fluviali e alluvionali al servizio delle comunità locali.