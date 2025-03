Dayitalianews.com - Catania, ambiente, nuovi alberi per il Parco Gemmellaro grazie a Edison

Giovedì prossimo, 27 marzo, alle ore 11, nelcon ingresso da via Palermo, altezza civico 615, verrà avviato un importante intervento di forestazione urbana, curato dal Comune diEnergia, nell'ambito della Campagna nazionale Mosaico Verde, ideata e promossa da Azzero CO2 in collaborazione con Leg.Alle prime piantumazioni deiparteciperanno l'assessore comunale Ecologia eMassimo Pesce, l'Amministratore Delegato diEnergia Massimo Quaglini, Barbara Terenghi direttrice sostenibilità di, Ciro Strazzeri referente per la sostenibilità di Confindustriae Davide Ruffino segretario di Leg.