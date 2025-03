Ilrestodelcarlino.it - Castello Manservisi. Giochi di primavera

Sboccia laaldi Castelluccio, dove per il mese di aprile è in programma una serie di eventi. Si parte il 5 con l’inaugurazione della mostra fotografica di Celso Valli ’Per antichi sentieri’, con immagini della Sambuca, un territorio di confine conteso per secoli, carico di storie, personaggi e testimonianze sedimentate nei secoli. La mostra sarà visitabile tutti i fine settimana di aprile e maggio negli orari di apertura del, ovvero il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Domenica 6 aprile dalle 14.30 alle 17.30 apre la ’Caccia alle uova di cioccolato’, tantinel parco per vincere dolci premi. Prenotazione obbligatoria al numero 338/8824980. Sabato 26 aprile dalle 14.30 alle 17.30 è la volta della ’Festa degli alberi e della montagna’ con il Laboratorio di Geppetto, caccia al tesoro, racconti a tema, esposizione dei disegni dei bambini e premiazione a tema.