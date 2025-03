Inter-news.it - Cassano: «Sarebbe folle chiamare Acerbi in Norvegia-Italia!»

Antonioha analizzato la sconfitta dell’contro la Germania. L’ex calciatore su Viva El Futbol è stato durissimo e lo è stato anche con alcuni giocatori dell’Inter, tra cui Francesco.PARTITA – Antonioè duro nelle critiche: «Musiala è un giocatore fantascientifico e mancavano il secondo e il terzo più forte: Wirtz e Havertz. Nelle due partite si è notato il gap clamoroso come idea, come ritmo, come calcio, come proposta di gioco. La Germania è più forte dell’, che non è nemmeno nelle prime dieci nazionali al mondo. Già in Europa ce ne sono sei-sette più forti, l’è una via di mezzo con giocatori che sono poca roba. L’allenatore ci mette le sue idee e la buona volontà, alla conclusione però sono i giocatori che non fanno la differenza. Non ci sono grandi personalità, manca il calciatore che salta l’uomo.