Quifinanza.it - Caso Visibilia, Santanché cambia avvocato e l’udienza può slittare: “Lascerà l’incarico”

Leggi su Quifinanza.it

La ministra del Turismo Daniela Santanchè cambierà uno degli avvocati del suo collegio difensivo nel processo per la presunta truffa all’Inps sulla cassa integrazione speciale Covid-19 da parte delle aziende del gruppo. Salvatore Pino prenderà il posto di Salvatore Sanzo e si aggiungerà a Nicolò Palenda.preliminare non è ancora cominciata in questo processo, che è diverso da quello per falso in bilancio della stessa, per cui Santanchè è già stata rinviata a giudizio. Le prossime tappe potrebbero allungare ulteriormente i tempi, fino all’estate.Cosa succederà alper il processoIl 26 aprile era fissata la prima udienza preliminare per ildella supposta truffa all’Inps per la cassa integrazione Covid da parte dell’azienda, allora di proprietà della ministra del Turismo Daniela Santanchè.