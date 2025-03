Lettera43.it - Caso Visibilia, Santanchè cambia avvocato e chiede il rinvio dell’udienza preliminare

Leggi su Lettera43.it

Alla vigiliaper il, prevista per il 26 marzo al tribunale di Milano, Danielasostituito l’Salvatore Sanzo con Salvatore Pino, che andrà ad affiancare Nicolò Pelanda. Lo stesso Pino ha già annunciato l’intenzione di presentare una richiesta di «termini a difesa» per avere il tempo di approfondire il fascicolo riguardante l’accusa di truffa aggravata ai danni dell’Inps. La decisione sull’istanza spetterà alla giudice per l’udienzaTiziana Gueli, che potrebbe disporre un.La ministra del Turismo Daniela(Imagoeconomica).L’iter processuale aveva già subito un rallentamento quando la difesa sollevò una questione di competenza territorialeLa vicenda ha già subito un rallentamento quando la difesa della senatrice aveva sollevato una questione di competenza territoriale, portando il procedimento fino alla Cassazione, che a gennaio ha stabilito che dovrà restare a Milano.