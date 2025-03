Ilgiorno.it - Caso Visibilia, Daniela Santanchè cambia un legale: salta l’udienza preliminare sulla truffa all’Inps con la cassa Covid

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – I tempi processuali delpotrebbero allungarsi. Nel collegio difensivo di, il ministro del turismo sotto accusa, entra l'avvocato Salvatore Pino, che sostituisce ilSalvatore Sanzo, affiancando il difensore Nicolò Pelanda. Proprio Salvatore Pino ha preannunciato al giudice una richiesta di "termini a difesa" per studiare il procedimentoaggravata ai danni dell'Inps, con udienza fissata per domani, mercoledì 26 marzo 2025. Un’istanza su cui domani dovrà decidere la Gup Tiziana Gueli e che, quindi, potrebbe portare ad un rinvio. L'altro, infatti, è impegnato in un altro procedimento A palazzo di giustizia Domani, dunque, la gup Tiziana Gueli dovrebbe limitarsi ad accogliere la richiesta dell'avvocato Pino di rinvio dell'udienzaper studiare gli atti, preannunciata oggi alla giudice, e poi fissare un'altra data per la prosecuzione del procedimento.