Caso Visibilia Bignami | Se Santanchè verrà rinviata a giudizio lascerà

Mentreha cambiato uno dei legali chiedendo il rinvio dell’udienza preliminare prevista per il 26 marzo sul, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo, ha commentato l’ipotesi di un rinvio aper la ministra del Turismo. Intervenendo su Sky TG24, ha dichiarato: «Noi riteniamo – come ha detto il ministro stesso quando è venuta in Aula – che nel momento in cui ci dovesse essere un rinvio si arriverebbe ad una presa d’atto della necessità di lasciare l’incarico non perché stia governando male il turismo – dove anzi abbiamo dati assolutamente premianti – ma per garantire a lei la possibilità di difendersi nel modo più sereno possibile».Daniela(Imagoeconomica).Cappelletti (M5s): «Proprio ieriaveva detto come fosse una minaccia: io il 26 marzo non me ne andrò»All’attacco l’opposizione, con il deputato del Movimento 5 stelle Enrico Cappelletti, che in una nota ha criticato duramente la ministra e il governo: «Danielanon ci dorme la notte per trovare stratagemmi che le consentano di rimanere aggrappata alla poltrona.