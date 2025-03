Secoloditalia.it - Caso Signal, top secret (ma non troppo): Waltz aggiunge per errore un giornalista nella chat del Pentagono. Ora rischia il posto

Il destino politico di Mike, consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, è appeso a un filo. Un, una, un. Tanto è bastato per scatenare quello che The Atlantic definisce «una delle più clamorose violazioni della sicurezza militare americana di cui si abbia memoria recente». E Jeffrey Goldberg, direttore della rivista e protagonista della vicenda, lo racconta personalmente: «Non potevo credere che i leader della sicurezza nazionale potessero davvero comunicare piani imminenti di guerra via».Ilfinito accidentalmentedelÈ il 13 marzo quando Goldberg viene incluso in unadenominata Houthi PC small group. Nessuno si accorge della sua presenza. Nessuno chiede chi sia. Tra i partecipanti: il vicepresidente J.