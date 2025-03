Lapresse.it - Caso Santanchè: ministra cambia avvocato, istanza per rinvio su truffa Covid

Milano, 25 mar. (LaPresse) – Danielain vista dell’udienza preliminare fissata per domani sulla presuntaall’Inps sulla cassa integrazione. L’Salvatore Pino sostituirà il legale Salvatore Sanzo all’interno del collegio difensivo e ha annunc iato che presenterà alla gup Tiziana Gueli una richiesta di termini per studiare il procedimento. Un’didell’udienza su cui domani si dovrà esprimere la giudice e che dovrebbe portare a fissare in una data successiva l’udienza in cui la Procura di Milano chiede di mandare a processo ladel Turismo. L’altrodi, infatti, Nicolò Pelanda, è impegnato personalmente in un altro processo e non potrà essere presente.