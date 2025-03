Lapresse.it - Caso Santanchè, Donzelli: “In caso di rinvio a giudizio sarà lei a dimettersi”

Leggi su Lapresse.it

“Santanché cambia legale per far slittare il processo? Queste sono vicende strettamente legate alle scelte degli avvocati, così personali e riguardanti le dinamiche processuali che non sono politiche. A noi interessa la politica“. Lo ha dichiarato il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di Montecitorio sulla possibilità di slittamento della decisione suldi Daniela Santanché, sotto indagine a Milano per presunta truffa all’Inps sulla cassa integrazione Covid nel periodo in cui la ministra del Turismo era a capo del gruppo Visibilia. “Daniela Santanché, come ministro del Turismo, ha operato e sta operando bene e lei stessa ha detto in aula che indilei a“, ha continuato il deputato di FdI.