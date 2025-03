Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, il gip rigetta l’annullamento dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi

Rimini, 25 marzo 2025 –e Louis Dassilva, indagati per l’omicidio diPaganelli, sono in tribunale a Rimini per l’incidenteche riguarda la nuora di Paganelli. Ancora prima dell’inizio dell’udienza, però, è stata chiesta la nullitàper mancato deposito da parte del pm dell’audio della telecamera nel garage che ha registrato la mattina del 4 ottobre. Il gip Vinicio Cantarini, però, hato la richiesta. L’interrogatorio di oggi Il programma previsto per oggi dovrebbe riguardare l’interrogatorio di, che deve essere ascoltata in incidentedavanti al giudice per le indagini preliminari per cristallizzare la sua ultima versione fornita sul giorno del ritrovamento del cadavere di(sotto a destra), quando la donna sostiene di aver incontrato l’ex amante e indagato Dassilva.