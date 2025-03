Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina, chiesto l’annullamento dell’incidente probatorio di Manuela Bianchi

Rimini, 25 marzo 2025 –e Louis Dassilva, indagati per l’omicidio diPaganelli, sono in tribunale a Rimini per l’incidenteche riguarda la nuora di Paganelli. Ancora prima dell’inizio dell’udienza, però, è stata chiesta la nullitàper mancato deposito da parte del pm dell’audio della telecamera nel garage che ha registrato la mattina del 4 ottobre. Ora spetta al gip decidere.